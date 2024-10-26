Biden: ABD Başkanı Olarak Özür Diliyorum

ABD’DEN TARİHİ BİR ÖZÜR

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan hükümetinin yaklaşık 150 yıl boyunca yerli çocukları asimile etmek amacıyla dillerini ve kültürlerini ellerinden alan yüzlerce yatılı okulun etkisi nedeniyle resmi olarak özür diledi. Biden, Arizona eyaletinin Phoenix kentinde Gila Crossing adlı tarihi okulda, yerli çocukların asimilasyonundaki rolüyle ilgili bir konuşma yaptı. “Yaptıklarımız için ABD Başkanı olarak resmen özür diliyorum. Bunun çoktan zamanı gelmişti” diyen Biden, böylece, yıllarca yatılı okullara zorla gönderilen on binlerce Amerikan yerlisi çocuğun yaşadığı kötü muameleler için özür dileyen ilk başkan oldu.

AMERİKALI YERLİLER İÇİN ANLAMLI BİR ADIM

Biden’a eşlik eden New Mexico’daki Pueblo of Laguna kabilesinden ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland, dedesi ve büyük dedesi de bu yatılı okullara gönderilmiş olan bir Amerikalı yerli olarak, özür açıklamasının Amerikalı yerli topluluklar için büyük anlam taşıdığını belirtti. Haaland, “Federal hükümetimizin bu konuda başarısız olduğunu biliyoruz. Dilimizi, geleneklerimizi ve yaşam tarzlarımızı bozma konusunda başarısız oldu, bizi yok etme konusunda başarısız oldu çünkü biz sebat edip direndik” şeklinde konuştu.

ASIL AMACIN KÜLTÜREL SOYKIRIM OLDUĞU AÇIK

Gila Crossing okulundaki törene katılan Ulusal Amerikan Yerlileri Yatılı Okul İyileştirme Koalisyonu Başkanı Deborah Parker, bu okulların asimilasyon ve kültürel soykırım için araçlar olduğunu ifade etti ve “Bu okullar, dil ve kültür kaybına, çocukların ailelerinden ayrılmasına yol açan asimilasyon ve kültürel soykırım araçlarıydı” diye belirtti.

KÜÇÜK YAŞTA YAŞAMINI KAYBEDENLERİN SAYISI

ABD İçişleri Bakanlığı’nın kısa süre önce yayımlanan raporuna göre, bu okullarda en az 973 çocuğun kötü muamele ve şartlar yüzünden hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Raporda, pek çok çocuğun fiziksel, cinsel ve duygusal şiddete uğradığı, hayatını kaybeden çocukların gömüldüğü ülke çapında toplam 74 toplu mezarın bulunduğu belirtiliyor. ABD hükümeti, 1819’dan 1969’a kadar 37 eyalette 400’den fazla federal yerli yatılı okulunu yönetmiş ya da bu okullar için kiliselere ve dini gruplara para ödemişti. Kızılderili Medeniyeti Yasası, 1819’dan itibaren Kızılderili yatılı okullarını desteklemek için yasaların çıkarılmasına zemin hazırlamıştı. 1996 yılına kadar, Kızılderili çocuklar asimilasyon amacıyla bu yatılı okullara zorla gönderiliyordu. ABD ve Kanada’da, yerli halkın çocukları, asimile edilmek üzere devlet destekli Hristiyan okullarına gönderilmekteydi. Bu çocuklar, aynı zamanda zorla Hristiyanlığa geçiriliyor ve dillerini konuşmalarına izin verilmiyordu.