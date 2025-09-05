Biden, Cilt Kanseri Ameliyatı Geçirdi

CİLT KANSERİ AMELİYATI DUYURULDU

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın sözcüsü, 82 yaşındaki Biden’ın kısa bir süre önce cilt kanseri nedeniyle bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Sözcü, BBC’nin ABD’deki ortağı CBS News’e verdiği bilgiye göre, Biden’ın Mohs cerrahisi ile tedavi edildiğini bildirdi. Ancak daha fazla detay verme konusunda gönülsüz kaldı. Son günlerde Biden’ın başının sağ tarafındaki yara izi dikkat çekmişti.

KANSER TARAMALARI VE GEÇMİŞDÜRÜ

Biden, 2023 yılı içerisindeki rutin sağlık taraması sırasında göğsünden kanserli bir lezyon aldırmış ve mayıs ayında kemiklere sıçrayan agresif prostat kanseri teşhisi konulmuştu. Daha önce de melanom dışı çeşitli cilt kanseri operasyonları geçiren Biden, ocak ayından beri Beyaz Saray’dan ayrılmasının ardından kamuoyunun karşısına çok az çıkan bir isim haline geldi. Kanserle olan mücadelesine dair daha önce yaptığı bir paylaşımda, “Kanser hepimizi etkiliyor. Çoğunuz gibi Jill ve ben de kırık yerlerimizde daha güçlü olduğumuzu öğrendik” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

KANSER ARAŞTIRMALARINA DESTEĞİ SÜRDÜRÜYOR

Biden çifti, uzun yıllardan beri kanser tedavisi ve araştırmaları konusunda aktif bir savunuculuk yapıyor. Ayrıca, Biden’ın oğlu Beau Biden, 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti. Bu durum, ailenin kanser konusunda farkındalık yaratma çalışmaları yapmasının nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.