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Biden Her Halükarda Yemin Töreninde Olacak

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BİDEN’IN YEMİN TÖRENİNE KATILIMI

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, gündemdeki başkanlık seçimiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Jean-Pierre’in verdiği bilgilere göre, Biden, 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçiminde kimin kazanacağına bakılmaksızın, kazananın yemin törenine katılacak.

İKTİDARIN BARIŞÇILIKLA DEVREDİLMESİ

Jean-Pierre, Biden’ın iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesine inandığını vurguladı. “Yemin törenine katılma, orada bulunma, düzenli olarak yapılan şey, tarihi bir sürecin parçası. Kendisi de kesinlikle bu sürece katılacak.” ifadelerinde bulundu.

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