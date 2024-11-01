“Biden’ın Konuşmasındaki Protokol İhlali”

PROTOKOL İHLALİ TANIMLAMASI

Associated Press’in edindiği bilgilere göre, adları açıklanmayan iki Beyaz Saray yetkilisi tarafından teyit edilen bir e-postada, Stenografi Ofisi’nde görevli bir yetkili, Basın Ofisinin Biden’ın konuşma transkriptinde yaptığı değişikliği “protokol ihlali” olarak niteliyor. E-postada, Beyaz Saray Basın Ofisinin, transkripte bağımsız olarak değişiklik yapma yetkisine sahip olmadığı vurgulanıyor. Ayrıca, “Ulusal arşivlerimizde kaydedilen Stenografi Ofisinin bu transkripti, artık Basın Ofisi personeli tarafından düzenlenen ve kamuoyuna açıklanan versiyonunda farklı.” ifadesine yer veriliyor.

BAŞKANLIK GAFINA YANIT

E-postada, Basın Ofisinin, Biden’ın yaptığı bir gafı düzeltmek amacıyla Stenografi Ofisinden onay almadan kendi versiyonunu web sitesinde yayımladığı belirtiliyor. Bu durumda, “Yorumda bir farklılık varsa Basın Ofisi, transkripti bekletmeyi seçebilirdi ancak bağımsız olarak düzenleme yapamaz.” değerlendirmesi yapılıyor. Basın Ofisinin protokol kurallarını ihlal ettiği ve bu durumun resmi belgelerde yanlışlık yaratabileceği ifade ediliyor.