“Biden, Rum Lideri Oval Ofis’te Ağırladı”

HİSTORİK ZİYARET VE GÖRÜŞMELER

Hristodulidis, 28 yıl aradan sonra Oval Ofis’te kabul edilen ilk Kıbrıs Rum Yönetimi lideri oldu. ABD Başkanı Biden, Rum-Yunan oylarını Demokrat Parti adayı Kamala Harris’e yönlendirmek amacıyla Rum lideri Beyaz Saray’a davet etti. Biden, Kıbrıs adasının “iki bölgeli ve iki halklı bir federasyon” olarak birleşmesi ihtimali hakkında “iyimser” olduğunu ifade etti.

RUM LİDERDEN ALGI YENİLEME

Biden, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılına dikkat çekerek, “Hatırlıyorum, Amerikan Senatosu’ndaki ilk yılımdı. Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesi üzüntü veren bir gündü” dedi. İkili görüşme öncesinde açıklama yapan Rum lider, “Ülkem 50 yıldır Türk işgali altında” ifadelerini kullandı. Hristodulidis, Kıbrıs’ın “jeopolitik açıdan büyük öneme sahip bir bölgede ABD’nin öngörülebilir ve güvenilir bir ortağı” olduğunu vurguladı.

STRATEJİK İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİ

Hristodulidis, ABD ile ilişkilerin iki ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti ve stratejik diyalog sürecinin başladığını dile getirdi. Savunma, güvenlik, enerji ve teknoloji transferleri konularındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade etti.