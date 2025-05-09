Biden, Trump’ın En Kötü 100 Günü

JOE BIDEN’IN İLK DEĞERLENDİRMESİ

Eski ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinden sonra ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı. Donald Trump’ın ilk 100 gününü değerlendiren Biden, “Herhangi bir başkanın geçirdiği en kötü 100 günü geçirdi” ifadesiyle Trump’a eleştirilerde bulundu. Seçimleri kaybetmesi ile ilgili, “Sorumluluğu alıyorum. Çünkü ben görevdeydim ve o kazandı” ifadelerini kullandı.

KAMALA HARRIS’İN KAYBI VE CİNSİYET KAYGISI

Biden, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Trump’a karşı kaybetmesine şaşırmadığını belirtti. “Başkan yardımcısının başkan olmak için nitelikli bir kişi olmadığını düşündüğüm için değil ama cinsiyetçi bir yol izledikleri için şaşırmadım. Gerçekten de melez bir kadının ülkeyi yönetemeyeceği fikrini savunan bu kadar başarılı ve tutarlı bir kampanya görmemiştim. Ve bunu oldukça iyi oynadılar” şeklinde konuştu.

MÜNAZARA PERFORMANSI ÜZERİNE YORUMLAR

Biden, Trump’a karşı yaşadığı kötü münazara performansının sonrasında sağlığıyla ilgili sorulara da yanıt verdi. “Yarıştan çekilmemin tek nedeni bölünmüş bir Demokrat Parti istemememdi” diye ifade eden Biden, “Hayatım boyunca çok fazla münazara kaybetmedim. Bunu yapmakta oldukça iyiydim. Hastaydım, mazeretim yok. Kötü, çok kötü bir gece geçirdim” dedi. Ayrıca, başkanlığının son yılıyla ilgili olarak akli sağlığında gerileme yaşadığına dair çıkan haberlere de karşı çıkarak, “Bunlar yanlış şeyler. Bunu destekleyecek hiçbir şey yok” diye vurguladı.