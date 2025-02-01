Bijol ve Calabria Transferi Gündemde

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, transfer çalışmalarıyla hızla ilerliyor. Alvaro Morata hamlesinin ardından savunma hattında da üçlüye geçmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, yeni sistemine uygun stoper arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray, yeni bir stoper ve sağ bek transferi için düğmeye basmış durumda. Okan Buruk’un yeni sistemi için takviye arayan ekip, birçok oyuncuyla görüşmeye devam ediyor.

YENİ STOPER ADAYLARI GÜNDEME GELİYOR

Morata’nın yanı sıra, Milan’ın başka bir yıldızı olan Pavlovic için de görüşmeler yürüten Galatasaray, genç savunmacıyı ikna edemeyince alternatif isimlere yönelmeye karar verdi. Aslan’ın radarına son olarak Udinese’den Jaka Bijol takıldı. Galatasaray, 25 yaşındaki 1.90 boyundaki Sloven futbolcu için önemli bir bütçe ayırmış durumda. Piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösterilen Bijol’ün bonservisini satın almak hedefleniyor. Fanatik’in haberine göre; Udinese, oyuncusunu takımda tutmakta kararlı görünüyor.

SAĞ BEK TRANSFERİ İÇİN YENİ TEKLİFLER

Bijol’un yanı sıra Galatasaray, birçok oyuncu listesini de değerlendirmeye alıyor. Sarı-Kırmızılılar, hem Morata hem de Pavlovic transferleri için uzun süredir Milan’ın kapısını çalarken, İtalyan kulübünden başka bir öneri aldı. Bu sezon Milano temsilcisinde yeterince forma şansı bulamayan 28 yaşındaki İtalyan sağ bek Davide Calabria, Galatasaray’a önerildi. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun mali durumunu incelemeye başladı. Kulübün gündeminde başka sağ bek alternatiflerinin de bulunduğu bildiriliyor.