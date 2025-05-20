Spor

Bilal Erdoğan, “Aday Değilim” dedi

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DÜNYA ETNOSPOR KONGRESİ HAZIRLIKLARI

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali’nin detaylarını açıkladı. Istanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan festivalin tamamen ücretsiz olacağını belirten Erdoğan, etkinliğin kültürel değerlerin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

ADAYLIK İDDİALARI ÜZERİNE

Bilal Erdoğan, Fenerbahçe başkan adaylığıyla ilgili çıkan iddialara net bir yanıt verdi. A Haber’e verdiği demeçte, “Hayır, aday değilim. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum” dedi. Ayrıca, Fenerbahçe’nin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı. “O günlerin hayalini kurmaya devam edeceğiz. Bizim takımımız, Cumhurbaşkanımızın da tuttuğu takım” diye ekledi.

FENERBAHÇE’DE YENİ GELİŞMELER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalında gerçekleşen açıklamalarda Koç, olağanüstü seçimin Eylül ayında yapılacağını duyurdu. Ayrıca yeni sezon fikstürünün belli olmasının ardından, seçimin tarihinin yine açıklanacağını söyledi. Koç, bir kez daha başkanlığa aday olacağını belirtirken, kulübün sağlıklı bir seçim sürecine girmesi gerektiğini vurguladı. “Kulübümüzün, imza yöntemiyle olası bir seçim sürecine sürüklenmesi gelecekte telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır” şeklinde bir açıklamada bulundu. Ayrıntılı şekilde camianın menfaatleri doğrultusunda aldıkları kararların saygı görmesini beklediğini ifade etti.

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