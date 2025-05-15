Bilal Erdoğan, Fenerbahçe adaylığını reddetti

BİLAL ERDOĞAN, FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na aday olacağına dair iddialar gündeme gelmişti. Bilal Erdoğan, bu yönündeki söylentileri kesin bir dille reddetti. 13. Uluslararası Fetih Kupası’nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamada bulunan Erdoğan, sarı-lacivertli kulübün başkanlığı ile ilgili bir soruya “Alakam yok” yanıtını verdi.

KÜLTÜREL FAALİYETLER ÜZERİNE YOĞUNLAŞIYOR

Bilal Erdoğan, “Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok” dedi. Geleneksel sporlara odaklandıklarını vurgulayan Erdoğan, “Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. 22 Mayıs’ta Etnospor Kültür Festivali’ne herkesi davet ediyoruz. Bizim kültür ve ihya işimiz var, nesillere mirasın aktarılması işimiz var” diye ekledi.

GÜNDEMİMDE FENERBAHÇE YÖNETİCİLİĞİ YOK

Kendi gündeminde Fenerbahçe ile ilgili bir durum olmadığını belirten Bilal Erdoğan, “Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok” ifadelerini kullandı.