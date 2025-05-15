Bilal Erdoğan, Fenerbahçe’ye aday değil

BİLAL ERDOĞAN’DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na aday olacağı yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Ancak Bilal Erdoğan, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

KULÜP BAŞKANLIĞIYLA İLGİM YOK

13. Uluslararası Fetih Kupası’nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, sarı-lacivertli kulübün başkanlığı ile ilgili gelen bir soruya “Alakam yok” ifadeleriyle yanıt verdi. Sözlerinin devamında, “Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok” diye belirtti.

KÜLTÜREL ÇALIŞMALARINA VURGU YAPTI

Bilal Erdoğan, açıklamalarında ayrıca okçuluğun ve geleneksel sporların canlandırılması üzerine çalıştıklarını ifade etti. “Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. 22 Mayıs’ta Etnospor Kültür Festivali’ne herkesi davet ediyoruz. Bizim kültür ve ihya işimiz var, nesillere mirasın aktarılması işimiz var” dedi. Osmanlı dönemine ait kültürel zenginliklerin gün yüzüne çıkarılması için yürütülen faaliyetlere de dikkat çeken Erdoğan, “Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok” diyerek net bir şekilde duruşunu ortaya koydu.