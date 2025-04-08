Bilanço Milyarderler İçin Ağır Geçiyor

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ KAYIP YAŞIYOR

Dünyanın en zenginleri, son dönemde ciddi bir servet kaybı ile karşı karşıya. ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba gecesi 185 ülkeye ithal edilen ürünlerden en az yüzde 10, en fazla yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi alınacağını duyurdu. ABD’nin art arda gelen tarife açıklamaları, küresel ekonomi üzerindeki tahminleri zorlaştırırken, ülkelerden gelecek misilleme açıklamaları ticaret savaşlarının daha da derinleşeceğine dair endişeleri artırıyor. Çin, Vietnam ve Tayvan gibi ucuz iş gücü, lojistik ve gelişmiş imalat altyapısı avantajına sahip merkezlerin tarifelerden ciddi şekilde etkilenmesi, bu ülkelerin endeksleri ve genel pay piyasalarında risk algısının yüksek seviyelerle sürmesine yol açıyor.

DÜNYADA ZENGİNLERİN SERVETİ ERİYOR

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, yıl başından beri dünyanın en zengin 10 kişisinden 9’unun servetleri piyasa dalgalanmalarıyla birlikte önemli ölçüde azaldı. Bu milyarderlerin 10’undan 9’u ABD’den, 1’i ise Fransa’dan geliyor. Ayrıca, onların 8’inin teknoloji sektöründe faaliyet gösterdiği dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda ticaret savaşlarının tırmanabilme ihtimali ve yarı iletken ürünler gibi stratejik teknoloji ürünlerinin önemli yaptırım unsurları arasında yer alması, teknoloji hisselerindeki düşüş eğilimini destekliyor. Böylece, bu alanda faaliyet gösteren milyarderlerin servetlerinde de azalmalar gözlemleniyor. Çin, ABD’nin karşılıklı tarifeleri sonrası, 7 kategori orta ve ağır nadir metalleri ihracat kontrol listesine almıştı. Bu elementler, çeşitli ürünlerde kullanılmakta olup, 17 grup nadir toprak elementinin yaklaşık yüzde 90’ını üreten Çin, ihracat kısıtlamasıyla küresel hakimiyetini ekonomik bir avantaja dönüştürmek istiyor.

5 Kasım 2024’te gerçekleşecek ABD seçimlerinde Donald Trump’a en yakın milyarder olarak öne çıkan Tesla’nın sahibi Elon Musk, yılbaşından bu yana 135 milyar dolarlık kayıpla servetini 298 milyar dolara düşürdü. Musk, en zenginler listesinde ilk sırada kalmayı başarsa da, en fazla kayıp yaşayan milyarder konumunda. Onu, 44,9 milyar dolarlık düşüşle 147 milyar dolara inen Larry Ellison izliyor. En çok kaybeden 3. kişi ise, teknoloji ve e-ticaret devi Amazon’un sahibi Jeff Bezos oldu. Bezos’un serveti, 42,6 milyar dolarlık azalmayla 196 milyar dolara geriledi. Düşüş yaşayan diğer milyarderlere bakıldığında, Larry Page 34,7 milyar, Sergey Brin 32,5 milyar dolarlık kayıplar yaşadı. Dünyanın en zengin 5. kişisi olan Bernard Arnault’un serveti ise 26,2 milyar dolar azalarak 150 milyar dolara düştü. Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg’in kaybı ise 24,5 milyar dolara ulaşarak servetini 183 milyar dolara indirdi. Steve Ballmer 20,4 milyar dolarla, Bill Gates ise 9,45 milyar dolarla bu kayıplara ekleniyor.

Dünyanın 4. en zengin ismi ve tanınmış yatırımcı Warren Buffet, bu dönemde servetini artıran tek milyarder oldu, 11,5 milyar dolarlık kazanç sağladı. Buffet’ın toplam serveti, son gelişmelerin ardından 154 milyar dolara ulaştı. Böylelikle yıl başından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinden 9’unun servetleri piyasa değişimleriyle birlikte yaklaşık 370 milyar dolar azaldı.