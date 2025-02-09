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Bıldırcın Kebabı Coğrafi İşaret Tescili Aldı

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Bıldırcın Kebabı Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Bıldırcın Kebabı, coğrafi işaret tescili alarak Bilecik’in dokuzuncu coğrafi tescilli ürünü olmayı başardı. Bu özel lezzet, Bilecik’in önemli gastronomik değerlerinden biri olarak coğrafi işaretli ürünler arasına katıldı. Tescil işlemi, 25 Mart 2024 tarihinde Türk Patent Kurumu’na yapıldı ve sonuçta Bıldırcın Kebabı, 190 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yerini aldı.

Bilecik’in Tescilli Lezzetleri Arasında

Bilecik’in coğrafi tescil almış olan diğer meşhur ürünleri arasında Pazaryeri Helvası, Bilecik Şerbetçiotu, Bozüyük Mercimekli Mantısı, Osmaneli Ayva Lokumu, Osmaneli Karpuzu, Osmaneli Lefke Taşı, Çukurören Biberi ve Lefke Bezi bulunuyor. Bıldırcın Kebabı, bu özel listeye katılarak Bilecik’in dokuzuncu tescilli ürünü olma özelliğini taşıyor.

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