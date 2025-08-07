Bilecik’te Alkol Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

TARTIŞMA VE KAVGA NEDENİYLE OLAY

Bilecik’teki Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yer alan Atatürk Ormanı’nda, H.B. ve Cengiz U. arasında alkol tüketimi sırasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada H.B., yanında bulundurduğu tüfekle Cengiz U.’ya ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Cengiz U.’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cengiz U.’nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna taşındı.

Cinayet şüphelisi H.B., olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.