Bilinçsiz Kayda Alım Suçlamaları: Üç Kişi Adliyede

İLK DURUM ANALİZİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısı sonrası Halk TV’deki bir yayın sırasında bilirkişiyle gerçekleştirilen telefon görüşmesinin izinsiz olarak kaydedilip yayınlandığını tespit etti. Bu durumun, bilirkişinin isminin de hedef gösterilecek bir şekilde açıklanmasıyla yargı sürecini etkilemeye yönelik bir eylem olduğu belirlendi.

DEVAM EDEN SORUŞTURMA

Yayın incelemesinin ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde, ‘Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ ile ‘Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ suçlarından dolayı Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı. Üç isim adliyeye sevk edilerek işlemlerine başlandı.