Bilirkişi Soruşturmasında İki İsimden İfade Alınacak

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV yayınında gerçekleştirilen “bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığı, aynı zamanda bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği” tespit edilmesi üzerine bir soruşturma süreci başlattı.

İFADELERİN ALINMASI İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Soruşturma dahilinde, söz konusu eylemlere katıldığı belirlenen Toktaş ve Oğuz’un ifadelerinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bir talimat verildi. Ayrıca, soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen Seda Selek ve Serhan Asker’in savcılıkta gerçekleştirdiği ifade işlemleri tamamlandı.