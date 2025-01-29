Bilirkişi Soruşturmasında Üç Kişi Yargılanıyor

SAVCILIK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısının ardından Halk TV’de gerçekleştirilmiş bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilip yayınlanması üzerine ‘Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçları çerçevesinde bir soruşturma başlatıyor. Bu soruşturma kapsamında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşad Oğuz’un ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildi.

GÖZALTINA ALINAN İKİ ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma sürecinde, dün gözaltına alınan Seda Selek ve Serhan Asker, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Selek ve Asker’in dosyasını inceledikten sonra, onlara yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol şartları ile serbest bırakılmalarına karar verdi. Bu durum, adli süreçte önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.