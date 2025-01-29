More
Gündem

Bilirkişi Soruşturmasında Üç Kişi Yargılanıyor

bilirkisi-sorusturmasinda-uc-kisi-yargilaniyor

SAVCILIK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısının ardından Halk TV’de gerçekleştirilmiş bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilip yayınlanması üzerine ‘Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçları çerçevesinde bir soruşturma başlatıyor. Bu soruşturma kapsamında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşad Oğuz’un ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildi.

GÖZALTINA ALINAN İKİ ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma sürecinde, dün gözaltına alınan Seda Selek ve Serhan Asker, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, Selek ve Asker’in dosyasını inceledikten sonra, onlara yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma adli kontrol şartları ile serbest bırakılmalarına karar verdi. Bu durum, adli süreçte önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kayseri’de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 9 Gözaltı

Kayseri'de yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenleyen 9 kişi, 51 milyon TL'yi aşan işlem hacmiyle polis tarafından yakalandı.
Gündem

Pehlivan Ve Selek’in İfadeleri Ortaya Çıktı

İstanbul'da bir telefon görüşmesinin izinsiz kaydedilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, Halk TV sunucusu Seda Selek ve gazeteci Barış Pehlivan'ın savcılık ifadeleri belgelenmiştir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.