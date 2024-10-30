“Bilişim Personeli Alımı Duyurusu Yapıldı!”

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesine istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 26 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı açıklandı.

KONTENJAN DETAYLARI

Alım yapılacak kadrolar detayları şu şekildedir: 3 Kıdemli Ağ Güvenlik Uzmanı, 1 Windows Sunucu Uzmanı, 5 Siber Güvenlik Uzmanı, 1 Sızma Testi Uzmanı, 1 Ağ Güvenliği Uzmanı, 2 Linux Sunucu Uzmanı, 3 Kıdemli Yazılım Mimarı, 7 Kıdemli Yazılım Mimarı, 2 Veri Tabanı Uzmanı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sağlık Bakanlığı bünyesine katılmayı isteyen adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, görevini yapmasını engelleyebilecek sağlık sorunu olmaması ve yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmesi gibi şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca, belirtilen meslek grupları için mezuniyet belgesine sahip olması ve ilgili özel şartları sağlaması önemlidir.

BAŞVURU DETAYLARI

Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı için başvurular 30 Ekim ile 15 Kasım 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Başvurular, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak. Bu adrese giriş yaparak ilan detayları ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.