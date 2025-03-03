Bim, 1,3 Milyarlık Cezaya İtiraz Etti

BİM, CEZAYA İTİRAZ SÜRECİ BAŞLATTI

BİM, 1,3 milyar liralık rekor ceza için resmi olarak itiraz sürecini başlatıyor. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, bu cezanın geri alınması talebiyle Rekabet Kurumu Başkanlığı’na itiraz dilekçesiyle başvurduğunu bildirdi.

Rekabet Kurumu, BİM hakkında yürütülen incelemelerde, yönetici pozisyonunda çalışan bir kişinin iş cihazından veri sildiğini tespit etti ve bu yüzden şirkete 1,3 milyar liralık para cezası uyguladı. Kurum, “Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir” başlıklı açıklamasında, “yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin” gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, kurum, yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmetti.

BİM: CEZA HAKKINDA HAKKANİYETSİZLİK VURGUSU

BİM, cezaya yönelik yaptığı ilk açıklamasında, cezanın hakkaniyetsiz olduğunu ve ceza gerektirecek bir eylem bulunmadığını savundu. Şirket, kişisel telefonundaki mesajlaşma uygulamasında yazışmaları silen personelin, şirket kararlarını etkileyecek bir konumda bulunmadığını ve bu yazışmaların geri getirildiğini iddia etti.