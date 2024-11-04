BİM 8 Kasım İndirimli Ürünler Listesi

BİM’DEN YENİ İNDİRİMLER

Yeni aktüel kataloğunda Türk kahvesi makinesi, çift yönlü ısıtıcı ve derin dondurucu gibi birçok üründe indirimli fiyat avantajları sunan BİM, 8 Kasım’da markette bu haftanın indirimli ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM, tüketicilere Salı ve Cuma günlerine özel indirim fırsatları sağlıyor.

CUMA GÜNÜ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Bu hafta Cuma gününe özel sunulan ürünlerin listesi oldukça zengin. 5 Kasım 2024 Salı aktüel kataloğu için detaylı bilgi almak isteyenler, belirtilen bağlantıya tıklayarak güncel indirim ve fırsatları görebilir.