BİM’de İndirimli Ürünler Bekliyor!

BİM’DE YENİ ÜRÜNLER MÜŞTERİLERİ BEKLİYOR

6 MAYIS, 7 MAYIS VE 9 MAYIS TARİHLERİNDE GEÇERLİ OLACAK

BİM, alışveriş meraklılarının sabırsızlıkla beklediği 6 Mayıs Salı, 7 Mayıs Çarşamba ve 9 Mayıs Cuma günlerine özel aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Her hafta cazip indirimler sunan BİM, bu hafta Salı gününden itibaren ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunacak. Aktüel ürünlerin arasında, Anneler Günü için özel hediye seçenekleri ve temel gıda maddeleri ön plana çıkıyor.

KULLANIŞLI ÜRÜNLER HAZIR

BİM marketler zincirinde yer alacak bu indirimli ürünler, ev işlerini kolaylaştıracak nitelikte birçok seçenek sunuyor. 6 Mayıs, 7 Mayıs ve 9 Mayıs tarihlerinde BİM mağazalarında yer alacak olan birbirinden kullanışlı ürünlerle alışveriş, daha da keyifli hale gelecek. İşte BİM’in 6 Mayıs, 7 Mayıs ve 9 Mayıs tarihlerine ait aktüel ürün kataloğu.