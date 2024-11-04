BİM’den Pay Geri Alım Duyurusu

PAY GERI ALIMI AÇIKLAMASI

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), KAP platformu üzerinden gerçekleştirdiği pay geri alım programı çerçevesinde 47.000 adet pay geri aldığını duyurdu. KAP platformunda yapılan açıklamada detaylar yer aldı.

YÖNETİM KURULU KARARIYLA BAŞLATILDI

23 Ekim 2024 tarihindeki Yönetim Kurulu kararı ile hayata geçirilen pay geri alım programı çerçevesinde, 4 Kasım 2024 tarihinde 47.000 adet pay geri alınmış. Şirketin sahip olduğu BIMAS payları toplam 10.617.000 adete ulaşmış durumda ve bu durum şirketin sermayesine oranı %1,7485 olarak belirlenmiş.

Kaynak: KAP