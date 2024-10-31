“BİM’den Pay Geri Alım Operasyonu”

PAY GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA BILGI

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), KAP platformu üzerinden pay geri alım programı çerçevesinde 27.087 adetten fazla pay geri aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 23 Ekim 2024 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan geri alım programı çerçevesinde 30 Ekim 2024 tarihinde 27.087 adet pay geri alındığı bilgisi verildi.

ŞİRKETİN PAY DURUMU

Bu geri alım sonrasında şirketin sahip olduğu toplam BIMAS payı 10.427.087 adete ulaştı. Bu rakam, şirketin sermayesine oranı ise %1,7172 olarak belirtildi. Kaynak: KAP