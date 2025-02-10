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BİM’den SPK Ve KAP’a Başvuru

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ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE KARARLAR

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yönlendiren bir açıklama yapıldı. Şirket Yönetim Kurulu, 30.01.2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Şirket esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 4. maddesinin ekli haliyle tadil edilmesine karar verdi.

TADİL TASARISININ İLERLEYİŞİ

10.02.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuru yapıldı. Tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan ilgili izinlerin alınmasının ardından, tüm yasal prosedürlerin tamamlanması sonrasında ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacak.

Kaynak: KAP

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