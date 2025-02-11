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BİM’den SPK’ya Başvuru Yapıldı

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ŞİRKET YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirim yapıldı. Şirketin Yönetim Kurulu 30.01.2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, esas sözleşmenin “Amaç ve Konu” başlıklı 4. maddesinin ekli haliyle tadil edilmesine yönelik karar aldı.

TADİL TASARISI İÇİN BAŞVURU YAPILDI

10.02.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na ilgili başvuru gerçekleştirilmiştir. Tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından, tüm yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulması planlanıyor.

Kaynak: KAP

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