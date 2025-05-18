BİM’in 20-23 Mayıs İndirimleri Başladı!

BİM’DE GEÇERLİ OLACAK ÜRÜNLER

BİM marketler zinciri, 20-23 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu dönem zarfında BİM mağazalarında, 20 Mayıs Salı gününden itibaren temel gıda ve kahvaltılık ürünlerde, 21 Mayıs Çarşamba itibarıyla ev yaşamına yönelik ürünlerde ve 23 Mayıs Cuma günü teknoloji ve çeşitli ev aletlerinde indirimler sunulacak. BİM, 20-23 Mayıs tarihleri arasında geniş bir ürün yelpazesinde fiyat düşüşleri ile müşterilerinin karşısına çıkmayı planlıyor.

20 MAYIS SALI KATALOĞU

20 Mayıs Salı günü BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler arasında Maret Dana Baton Kavurma 1000 gr için 699 TL, Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL, İçim Tam Yağlı Ayran 2 Litre 59 TL, Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 kg 87,50 TL, Banvit Piliç Baget 69,90 TL, Namet Dana Kangal Sucuk 199,50 TL, Namet Soslu Dana Döner 129 TL ve Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 279,50 TL yer alıyor.

21 MAYIS ÇARŞAMBA KATALOĞU

21 Mayıs Çarşamba günü ise BİM’de İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL ve Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL fiyatı ile raflarda olacak.

23 MAYIS CUMA KATALOĞU

Son olarak, 23 Mayıs Cuma günü Ultra HD Google Tv 21.900 TL, 32″ HD Ready Tv 4.290 TL, Realme C63 Cep Telefonu 5.250 TL, Havit Bluetooth Hoparlör 449 TL, Polosmart Kablosuz Kulaklık 449 TL ve Polosmart Akıllı Bileklik 299 TL gibi ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. BİM, bu indirimlerle müşterilerine geniş bir seçim imkanı sunuyor.