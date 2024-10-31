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BİM Pay Geri Alım Programı Açıklaması

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BİM’İN PAY GERI ALIMI HAKKINDA AÇIKLAMA

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), KAP platformu üzerinden pay geri alım programı çerçevesinde toplamda 92.913 adet pay geri aldığını duyuruyor. Yapılan açıklamada, geri alım işleminin ayrıntıları şu şekilde yer alıyor:

GÖRÜŞÜLEN YÖNETİM KURULU KARARI

23 Ekim 2024 tarihli bir Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe giren pay geri alım programı doğrultusunda, 31 Ekim 2024 tarihinde 92.913 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiş ve bu işlemlerin ardından Şirket, toplamda 10.520.000 adet BIMAS payına sahip olmuştur. Bu durum, şirketin toplam sermayesinin %1,7325’ine denk geliyor.

Kaynak: KAP

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