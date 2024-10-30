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BİM Pay Geri Alım Programı Duyurdu

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PAY GERI ALIMI DUYURUSU

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) KAP platformu üzerinden yaptığı açıklamada 27.087 adet pay geri alımını gerçekleştirdiğini belirtti. Açıklamanın detayları ise şu şekilde sıralanıyor:

Yönetim Kurulu KARARI İLE BAŞLADI

23 Ekim 2024 tarihindeki Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde 30 Ekim 2024 tarihinde 27.087 adet pay geri alındı. Böylelikle şirketin elindeki BIMAS pay sayısı 10.427.087 adete ulaştı ve bu, şirket sermayesinin %1,7172’sini oluşturuyor. Kaynak: KAP

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