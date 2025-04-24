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Bina Sakini, Şüphelilere Yanıt Verdi

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İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından can güvenliği nedeniyle vatandaşlar binaları terk ederek sokaklara çıktı. Bu esnada, Sultangazi’de iki kadın, boş kalan bir binaya girip zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı.

ERİŞİME GEÇİŞ

Evine dönen bina sakini, iki kadını fark ederek ne yaptıklarını sordu. Kadınlar, “Biz Aynur ablaya geldik” yanıtını verdi. Ancak apartman sakini, binada bu isme sahip birinin bulunmadığını belirtti ve dışarıda duran daire sahibine haber vereceğini ifade etti. Bu durum üzerine, iki kadın hızla binayı terk etti.

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