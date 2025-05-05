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Binalarınızı Kontrol Edin, Güvende Kalın!

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DEPREM GÜVENLİĞİNE YENİDEN DİKKAT

Türkiye’de meydana gelen büyük depremlerin ardından, yapı güvenliği sürekli olarak inceleniyor. Özellikle Marmara Bölgesi gibi deprem riski yoğun olan yerlerde, binaların dayanıklılığı vatandaşlar için büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Bu bölgedeki nemli alanlarda, yıllar içinde bodrum katlarda görülen çatlaklar ve demirlerdeki paslanma, olası bir tehlikenin göstergesi olabilir.

BETON KALİTESİ ÇOK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Nihat Kabay, binaların inşasında kullanılan malzemeler ve özellikle beton kalitesi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekiyor. Kabay’a göre en önemli konulardan biri, beton karışımında deniz kumunun kullanımıdır. Bu malzeme, uygun şekilde elenip hazırlanmadığında, içerdiği tuz ve deniz kabukları sayesinde binanın taşıyıcı sistemini yıllar içerisinde çözülmeye götürebiliyor.

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Flaş

Bağ-Kur Primi Düşürülüyor, Erken Emeklilik

Bağ-Kur'lu çalışanlar için EYT sonrası yapılan ek düzenlemelerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Milyonlarca kişi bu değişiklikleri merakla bekliyor.
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Tekirdağ’da Sokak Köpeği Kadını Isırdı

Çorlu'da bir sokak köpeği, 47 yaşındaki Zekiye Atasoy'u bacağından ısırarak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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