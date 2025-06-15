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Bingöl’de 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

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AFAD’DAN DEPREM BİLGİSİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) web sitesinde aktarılan bilgilere göre, merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

BİNGÖL VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Tüm hemşehrilerimizin geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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