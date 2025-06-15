Bingöl’de 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde, merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bilgisi yer aldı. Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılıyor ve sahadaki gelişmeler yakından takip ediliyor” diyerek bilgileri aktardı. Tüm hemşehrilere sürecin takip edildiğinin altını çizerek güven vermeyi amaçladı.