Gündem

Bingöl’de 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

bingol-de-4-buyuklugunde-deprem-oldu

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde, merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bilgisi yer aldı. Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılıyor ve sahadaki gelişmeler yakından takip ediliyor” diyerek bilgileri aktardı. Tüm hemşehrilere sürecin takip edildiğinin altını çizerek güven vermeyi amaçladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Sivil Havacılık Bakanlığı, Uçak İncelemesi

Hindistan'daki uçak kazası sonrası, ülke genelindeki tüm "Boeing 787" uçakları için inceleme süreci başlatıldı.
Dünya

İran’dan İbranice “Çaresiz Kalacaksınız” Açıklaması

İran lideri Hamaney, İsrail'e yönelik balistik füze saldırılarının başladığını duyurarak, “çaresiz kalacaksınız” uyarısında bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.