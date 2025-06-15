Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem oldu

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir. Tüm hemşehr” ifadelerini kullandı.