Bingöl’de 4 Büyüklüğünde Deprem Oldu

DEPREM BİLGİSİ VE DERİNLİĞİ

Merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin 6,99 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Bu bilgi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) resmi internet sitesinde yer aldı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımında, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir” ifadelerine yer verdi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Usta, halkın durumunu yakından izliyor.