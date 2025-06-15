Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem oldu

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde aktarılan bilgilere göre, Bingöl’ün Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının 6,99 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir.” ifadelerine yer verdi. Tüm hemşehrilerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.