Bingöl’de 4 büyüklüğünde sarsıntı oldu

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 6,99 kilometre olarak belirlendi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir.” Vali Usta, bölgede son durumu takip ettiklerini ifade etti.