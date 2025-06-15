Gündem

Bingöl’de 4 büyüklüğünde sarsıntı oldu

bingol-de-4-buyuklugunde-sarsinti-oldu

DEPREM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, merkez üssü Genç ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 6,99 kilometre olarak belirlendi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı: “Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum, can ve mal kaybı ihbarı alınmamış olmakla beraber ilçe Kaymakamımızın koordinesinde AFAD ekiplerimiz, jandarmamız ve muhtarlarımızla birlikte saha taramaları yapılmakta ve sahadaki gelişmeler yakından takip edilmektedir.” Vali Usta, bölgede son durumu takip ettiklerini ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Bingöl’de 4 büyüklüğünde sarsıntı oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde gece yarısı 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Olayın saat 00.03'te gerçekleştiği bildirildi.
Gündem

LGS Sınav Sonuçları Açıklandı! 1 Milyon Öğrenci Ter Dökme İmkan Buldu

8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tamamlandı. Sınavın soru ve cevap anahtarları ise resmi olarak paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.