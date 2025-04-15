Bingöl’de Elektrik Direği Otomobile Devrildi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Bingöl-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Yayla köyü mevkisinde gerçekleşti. Bingöl yönüne giden, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 23 ER 700 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle elektrik direği otomobilin üzerine devrildi.

AĞIR YARALILAR VE KAYIPLAR

Kaza sonucunda otomobilde bulunan Muhammet Çakan ile Davut O. ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Muhammet Çakan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Davut O. ise ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

CENAZE İŞLEMLERİ

Muhammet Çakan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Bu üzücü kaza, bölgedeki trafikteki güvenlik önlemlerinin ve dikkatin arttırılması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.