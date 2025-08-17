Bingöl’de İki Araç Çarpıştı: 11 Yaralı

KAZA YERİ VE ARAÇ ÇARPŞMASI

Bingöl-Elazığ karayolu üzerindeki Yolçatı köyü yakınlarında bir kaza meydana geldi. C.Ö. yönetimindeki 07 TDN 67 plakalı hafif ticari araç ile Ş.T. idaresindeki 16 AKF 021 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

YARALILAR VE HASTANE SEVKİ

Kaza sonrası 07 TDN 67 plakalı araç ters dönerek durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan toplam 11 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme süreci başladı.