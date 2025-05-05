Bingöl’de Narkotik Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik etkin çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede belirlenen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 30 şüpheli yakalanıyor.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARI

Gerçekleştirilen aramalarda 1 kilo 993,49 gram sentetik uyuşturucu, 37,72 gram esrar ve 0,20 gram kokain ele geçiriliyor. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanıyor. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.