BİONTECH’İN KANSER TEDAVİSİNDE HEDEFİ ULAŞILDI

KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELEDE YENİ GELİŞMELER

BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, koronavirüs salgınıyla mücadelede elde ettikleri başarılar sonrasında gündemde kalmaya devam ediyor. Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi, kanser tedavisi alanındaki önemli çalışmalarıyla yeni bir aşamaya ulaşmış durumda.

BioNTech, Çinli ortakları DualityBio ile geliştirdikleri BNT323 adlı immünoterapinin, Çin’de yürütülen bir klinik araştırmada hedeflerine ulaştığını duyurdu.

KRİTİK BİR EŞİK

Gelişmeleri değerlendiren BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci, bu başarının şirketin kanserle mücadelesinde kritik bir aşama olduğunu belirtti. Türeci, “Bu aday ile birlikte ilk onkoloji programımız, ileri klinik gelişim aşamasında lisans almaya yönelik faz-3 sürecinde önemli bir noktaya geldi,” diye ekledi.

MEME KANSERİ İÇİN İLK EVRE

Şirketin açıklamasına göre, “Trastuzumab Pamirtecan” adı verilen ilaç adayı, ileri evre ve tedavisi zor olan meme kanseri hastalarında yapılan ara analizlerde halihazırda onaylı bir tedaviye göre istatistiksel olarak anlamlı bir yaşam süresi avantajı sundu. Bu sonuç, hastalığın ilerlemediği dönemlerde ölçüldü.

BNT323, Antikor-İlaç Konjugatı (ADC) sınıfında yer alıyor. Bu tedavi yöntemi, antikor aracılığıyla kemoterapi ilacını doğrudan tümör hücresine iletmeyi amaçlıyor. Böylece sağlıklı dokulara zarar vermeden, geleneksel kemoterapilere göre daha hedefli ve etkili sonuçlar elde ediliyor.

KÜRESEL ONKOLOJİ STRATEJİSİ

Türeci, Trastuzumab Pamirtecan’ın “olağanüstü potansiyele sahip bir ADC adayı” olduğunu vurgulayarak, ilacın BioNTech’in küresel onkoloji stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, ilacın kombinasyon tedavilerinde de değerlendirilmesi düşünülüyor.

BioNTech, BNT323’ün küresel geliştirme sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. ABD ve Avrupa Birliği’nde ruhsat başvuruları için ikinci bir küresel faz-3 çalışmasının devam ettiğini açıkladı. Ek olarak, ilaç meme kanserinin yanı sıra diğer kanser türlerinde de test edilmeye başlanacak.