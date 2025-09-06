BİONTECH, Kanser İçin Umut Verdi

KANSA TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Koronavirüs salgınıyla mücadeledeki etkileyici başarılarının ardından kanser tedavisi alanında da önemli bir noktaya ulaştı. Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi, Çinli ortağı DualityBio ile birlikte geliştirdiği BNT323 isimli immünoterapinin, yapılan klinik araştırmalarda başarılı sonuçlar elde ettiğini duyurdu.

ONKOLOJİ PROGRAMINDA KRİTİK BİR EŞİK

Gelişmeler üzerine açıklama yapan BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci, bu başarıyı şirketin kanserle mücadele vizyonu açısından “kritik bir eşik” olarak nitelendirdi. Türeci, “Bu aday ile birlikte ilk onkoloji programımız, ileri klinik gelişim aşamasında lisans almaya yönelik faz-3 sürecinde önemli bir noktaya geldi,” diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

MEME KANSERİ İÇİN ÜMIT VERİCİ SONUÇLAR

Şirketin açıklamalarına göre, “Trastuzumab Pamirtecan” adlı ilaç adayı, ileri evre ve tedavisi zor meme kanseri hastaları üzerinde yapılan araştırmada, mevcut onaylı tedavilere göre istatistiksel olarak anlamlı bir yaşam süresi artışı sağladı. Bu gelişme, hastalığın ilerlemediği dönemlerde gerçekleştiği belirtildi.

BNT323, Antikor-İlaç Konjugatı (ADC) sınıfında yer alıyor. Bu terapi, kemoterapi ilacını bir antikor aracılığıyla doğrudan tümör hücresine yönlendirme hedefindedir. Böylece, sağlıklı dokulara zarar vermeden daha etkili bir tedavi sağlama amacını taşıyor. Bu yaklaşım, geleneksel kemoterapilere göre daha az yan etki ile sonuçlanmayı hedefliyor.

KÜRESEL ONKOLOJİ STRATEJİSİVE YENİ RUHSAT BAŞVURUSU

Türeci, Trastuzumab Pamirtecan’ın “olağanüstü potansiyele sahip bir ADC adayı” olduğunu vurguladı ve ilacın BioNTech’in global onkoloji stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca, ilacın kombinasyon tedavilerinde de kullanılmasının planlandığını ifade etti. BioNTech, BNT323’ün küresel geliştirilme sürecini hızlandırmak adına ABD ve Avrupa Birliği’ne ruhsat başvurusu için yeni bir küresel faz-3 çalışmasını devam ettiriyor. İlacın, meme kanserinin dışında diğer kanser türlerinde de test edilmesi planlandığı açıklandı.