Biontech Kanser İçin Umut Verici İlaç

KANCAĞA BAŞARILI AŞILI YOLCULUK

Koronavirüs salgınında ilk aşıyı geliştiren BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dikkat çekmeye devam ediyor. Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, kanser tedavisi alanındaki projelerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Şirketin, Çinli ortağı DualityBio ile bir araya gelerek geliştirdiği BNT323 adlı immünoterapik ilaç, Çin’de yürütülen klinik araştırmada başarı sağladı. BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci, gelişmeyi değerlendirirken bu başarıyı şirketin kanserle mücadele vizyonu açısından kritik bir eşik olarak nitelendirdi. Türeci, “Bu aday ile birlikte ilk onkoloji programımız, ileri klinik gelişim aşamasında lisans almaya yönelik faz-3 sürecinde önemli bir noktaya geldi,” şeklinde konuştu.

MAMO KANSERİ İÇİN YENİ UMUT

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, “Trastuzumab Pamirtecan” adlı ilaç adayı, ileri evre ve tedavi zorluğu çeken meme kanseri hastaları üzerinde gerçekleştirilen ara analizde, mevcut onaylı bir tedaviye kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir yaşam süresi avantajı sundu. Bu success, hastalığın ilerlemediği süre zarfında ölçüldü.

DAHA HEDEF YÜKSEK TEDAVİ

BNT323, Antikor-İlaç Konjugatı (ADC) sınıfında yer alıyor. Bu tedavi stratejisi, bir antikor vasıtasıyla kemoterapi ilacını doğrudan tümör hücresine ulaştırmayı ve sağlıklı dokulara zarar vermeden daha etkili bir tedavi sunmayı hedefliyor. Böylece, geleneksel kemoterapilere göre daha az yan etki ile daha etkili sonuçlar sağlanması amaçlanıyor.

KÜRESEL ONKOLOJİ VİZYONU

Türeci, Trastuzumab Pamirtecan’ın “olağanüstü potansiyele sahip bir ADC adayı” olduğunu belirterek ilacın BioNTech’in küresel onkoloji stratejisinin önemli bir parçası olduğunun altını çizdi. Bunun yanı sıra, ilacın kombinasyon tedavileri ile de değerlendirilmesi planlanıyor.

RUHSAT BAŞVURUSU SÜRECI

BioNTech, BNT323’ün global geliştirme sürecini hızlandırmayı hedefliyor. ABD ve Avrupa Birliği’nde ruhsat başvuruları için ikinci bir küresel faz-3 çalışması şu an devam ediyor. Ayrıca ilaç, meme kanserinin dışındaki diğer kanser türlerinde de test edilmeye devam ediliyor.