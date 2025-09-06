BioNTech, Kanser Tedavisinde Başarı Elde Etti

KORONAVİRÜS SALGINIYLA MÜCADELEDE YENİ GELİŞMELER

Koronavirüs salgınına karşı ilk aşıyı geliştirip onay alan BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dikkat çekmeye devam ediyor. Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, kanser tedavisi alanındaki projelerinde önemli bir aşama kaydetti.

BİRİNCİL HEDEF BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Şirket, Çinli ortağı DualityBio ile birlikte geliştirdiği BNT323 adlı immünoterapi ilacının, Çin’de yürütülen klinik bir araştırmada hedeflerine ulaştığını duyurdu. BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci, bu başarıyı şirketin kanserle mücadele hedefleri açısından kritik bir eşik olarak değerlendirdi. Türeci, “Bu aday ile birlikte ilk onkoloji programımız, ileri klinik gelişim aşamasında lisans almaya yönelik faz-3 sürecinde önemli bir noktaya geldi,” şeklinde konuştu.

İLK EVRE MEME KANSERİNİ TEDAVİ EDEBİLİR

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, “Trastuzumab Pamirtecan” adını taşıyan ilaç adayı, ileri evre ve tedavisi zor meme kanseri hastaları üzerinde gerçekleştirilen ara analizde, mevcut onaylı bir tedaviye kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir yaşam süresi avantajı sağladı. Ulaşan sonuçlar, hastalığın ilerlemediği dönem ölçümleri üzerinden alındı.

DAHA AZ YAN ETKİ İLE HEDEFİNE ULAŞIYOR

BNT323, Antikor-İlaç Konjugatı (ADC) sınıfında yer alıyor. Bu tedavi yaklaşımı, bir antikor aracılığıyla kemoterapi ilacını doğrudan tümör hücresine taşımayı amaçlıyor. Böylelikle sağlıklı dokulara zarar vermeden, geleneksel kemoterapilere göre daha az yan etki ile daha etkin sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

KÜRESEL ONKOLOJİ STRATEJİSİ

Türeci, Trastuzumab Pamirtecan’ın “olağanüstü potansiyele sahip bir ADC adayı” olduğunu belirtti ve ilacın BioNTech’in küresel onkoloji stratejisinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca, ilacın kombinasyon tedavilerinde de değerlendirilmesi planlanıyor.

AB VE ABD’DE RUHSAT BAŞVURUSUNDA YENİ AŞAMA

BioNTech, BNT323’ün küresel geliştirme sürecini hızlandırmayı düşünüyor. ABD ve Avrupa Birliği’nde ruhsat başvuruları için ikinci bir küresel faz-3 çalışması halihazırda sürüyor. Ayrıca, bu ilaç meme kanserinin dışında başka kanser türlerinde de test ediliyor.