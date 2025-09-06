“BioNTech, Kanser Tedavisinde Başarı Elde Etti.”

BİYOTEKNOLOJİ ŞİRKETİ BIOENTECH’TEN ÖNEMLİ GELİŞME

Koronavirüs salgınıyla yürütülen mücadelede, ilk aşıyı geliştirip onay alan BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, kanser tedavisi alanında önemli bir aşamaya ulaştı.

KLINIK ARAŞTIRMALARDA BAŞARI

Şirketin, Çinli ortağı DualityBio ile birlikte geliştirdiği BNT323 adlı immünoterapik ilaç, Çin’de yürütülen klinik bir çalışmada başarılı sonuçlar elde etti. BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci, bu gelişmeyi şirketin kanserle mücadele vizyonu açısından kritik bir aşama olarak değerlendirdi. Türeci, “Bu aday ile birlikte ilk onkoloji programımız, ileri klinik gelişim aşamasında lisans almaya yönelik faz-3 sürecinde önemli bir noktaya geldi,” diye belirtti.

Açıklamalarına göre, “Trastuzumab Pamirtecan” adlı ilaç adayı, ileri evre ve tedavisi zor olan meme kanseri hastaları üzerinde yapılan ara analizde, halihazırda onaylı bir tedaviye kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir yaşam süresi avantajı sağladı. Bu sonuç, hastalığın ilerlemediği dönemlerde ölçüldü.

BNT323, Antikor-İlaç Konjugatı (ADC) sınıfında yer alıyor. Bu tedavi yöntemi, bir antikor aracılığıyla kemoterapi ilacını doğrudan tümör hücresine taşımayı hedefliyor. Böylece sağlıklı dokulara zarar vermeden ve geleneksel kemoterapilere göre daha az yan etki ile daha etkili sonuçlar elde edilmesi planlanıyor.

Türeci, Trastuzumab Pamirtecan’ın “olağanüstü potansiyele sahip bir ADC adayı” olduğunu ifade ederek, ilacın BioNTech’in küresel onkoloji stratejisinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca, ilacın kombinasyon tedavilerinde de kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

BioNTech, BNT323’ün küresel geliştirme sürecini hızlandırmayı planlıyor. ABD ve Avrupa Birliği’nde ruhsat başvuruları için ikinci bir küresel faz-3 çalışması da şu anda devam ediyor. Ayrıca ilaç, meme kanserinin yanı sıra diğer kanser türlerinde de test ediliyor.