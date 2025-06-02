BioNTech’ten Kanser İçin 11 Milyar Dolar Anlaşma

BIOTECH’İN YENİ HEDEFİ KANSER AŞISI

Koronavirüs ile mücadelede öncü olan BioNTech’in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, bilim dünyasında adlarını duyurmaya devam ediyor. Yeni hedefleri kanserle mücadele olan Türk bilim insanları, bu alanda etkili bir kanser aşısı geliştirmeyi amaçlıyor.

YENİ ANLAŞMALAR VE YATIRIMLAR

BioNTech, Almanya merkezli bir biyoteknoloji firması, ABD’li ilaç şirketi Bristol Myers Squibb (BMS) ile önemli bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın, BioNTech’in araştırma aşamasındaki kanser ilacını ortak geliştirmesi ve ticarileştirmesi için 11,1 milyar dolara kadar ödeme öngördüğü bildirildi. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin liderlik ettiği BioNTech ile BMS’nin ortak açıklamasında, Alman şirketin BNT327 isimli kanser ilacını geliştirmek için anlaşmaya vardığı ifade edildi.

ÖNEMLİ MALİ DETAYLAR

Anlaşma çerçevesinde BMS, BioNTech’e toplamda 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapacak. Bu süreçte BioNTech, ön ödeme olarak 1,5 milyar dolarlık bir yatırım alacak.

PAZARA GİRİŞ HEDEFİ 2026

Kovid-19 salgını sonrası kanser ilaçları geliştirmeye odaklanan BioNTech, ilk kanser ilacını 2026’da piyasaya sürmeyi planlıyor.

HİSSELERDE BÜYÜME

Bu gelişmeler sonrasında BioNTech’in hisseleri, erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 artış göstererek 114,75 dolara yükseldi. Daha önce Kovid-19 aşısını geliştirip, ABD’li Pfizer ile işbirliği yapan BioNTech, bu aşıdan 2021 yılında yaklaşık 19 milyar dolar gelir elde etmişti.