Bir Haftada Üçüncü Rus Uçak Önlemesi

KUZEY AMERİKA HAVA SAVUNMA KOMUTANLIĞI’NIN MÜDAHALESİ

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska’nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi’nde (ADIZ) faaliyet gösteren Rusya’ya ait IL-20 “COOT” tipi casus uçağına müdahale etti. Yapılan açıklamada, önleme operasyonunda bir adet E-3 AWACS, iki F-16 savaş uçağı ve iki KC-135 tanker uçağının görev aldığı ifade edildi.

NORAD’ın açıklamasına göre, Rus uçağı ABD veya Kanada’nın egemen hava sahasına girmedi ve uluslararası hava sahasında kaldı. Bu tür faaliyetlerin bölgede düzenli olarak gerçekleştiği ve doğrudan bir tehdit olarak değerlendirilmediği belirtildi.

BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ MÜDAHALE

CBS News’in aktardığına göre, bu olay son bir haftada Alaska yakınlarında gerçekleşen üçüncü Rus askeri uçak müdahalesi oldu. Artan sıklık, özellikle Kuzey Kutbu çevresindeki jeopolitik gerilimlerin gölgesinde dikkat çekiyor.

NORAD’DAN AÇIKLAMA

NORAD yetkilileri, Kuzey Amerika’nın güvenliğini sağlamak için çok katmanlı bir savunma sistemi kullandıklarını ve her türlü senaryo için müdahale seçeneklerinin hazır olduğunu kaydetti.