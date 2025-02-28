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Bir Zamanlar İstanbul’da Gerilim Zirvede

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KISA SÜREDE SEYİRCİLERİN GÖZDESİ OLDU

Kısa bir zaman diliminde Cuma akşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelen ve her bölümü günlerce konuşulan Bir Zamanlar İstanbul dizisi, TRT 1 ekranlarında yayınlandığı yeni bölümüyle yine heyecan yarattı. Dizinin ilk bölümünden itibaren her sahnesi dolu dolu olan Bir Zamanlar İstanbul, seyirciyi sürükleyici anlarla buluşturmaya devam ediyor.

Bir Zamanlar İstanbul’un son bölümü, rakiplerini geride bırakarak büyük bir izleyici kitlesi topladı. Ancak, rekortmen diziden gelen yeni gelişmeler, izleyicilerin keyfini kaçırabilir gibi görünüyor. Dizinin son bölümünde, Ali’nin annesi Bedia’nın vurulması ve ayrılık iddiaları izleyicilerde hayal kırıklığı yarattı.

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