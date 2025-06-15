“Birleşmezsek Kaderimiz Aynı Olacak.”

PAKİSTAN SAVUNMA BAKANI’NIN ÇAĞRISI

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, diplomatik ilişkileri olan Müslüman ülkelere bu ilişkileri derhal kesme çağrısı yapıyor ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) olağanüstü bir toplantı düzenlemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bakan, aynı zamanda Pakistan’ın İran ile derin bağlantılarının bulunduğunu vurguladı. “İran’ın yanındayız ve çıkarlarını her uluslararası platformda destekleyeceğiz” diyor.

BÖLGEDE TANSİYON GİDEREK ARTIYOR

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesisleri ve üst düzey askeri komutanlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılar, bölgedeki gerginliği artırarak, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve diğer üst düzey komutanlar dahil olmak üzere 9 nükleer bilim insanının yaşamını yitirmesine neden oldu. Toplamda 78 sivilin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı açıklandı. İran, bu saldırılara karşı balistik füzelerle İsrail’e misilleme yaptı, bu olayda ise 3 kişi hayatını kaybetti, 172 kişi yaralandı.

PAKİSTAN’IN TUTUMU

Pakistan, tarihsel olarak Filistin davasına ve İran ile olan dostane ilişkilerine verdiği destekle dikkati çekiyor. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı duruşu ile de ön plana çıkıyor. Türkiye dahil birçok ülke, bu saldırıları kınadı.