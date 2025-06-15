“Birleşmezsek Kaderimiz Aynı Olacak”

Pakistan Savunma Bakanı’ndan İlişkilere Dair Çağrı

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, İsrail ile diplomatik ilişkileri bulunan Müslüman ülkelere bu ilişkileri derhal kesmeleri için çağrı yaptı. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) olağanüstü bir toplantı yaparak ortak bir strateji geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Bakan, “İran’ın yanındayız ve çıkarlarını her uluslararası platformda destekleyeceğiz” ifadeleriyle Pakistan’ın İran ile olan derin bağlarını teyit etti.

Bölgedeki Tansiyon ve Saldırılar

İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesisleri ve üst düzey askeri komutanlarını hedef alan saldırıları, bölgede yüksek bir tansiyona yol açtı. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey komutanlar ve toplamda 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Saldırılarda toplam 78 sivilin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. İran, bu duruma karşı balistik füzelerle İsrail’e bir misilleme yaptı ve bu saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 172 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Tarihsel Tutumu

Pakistan, tarihi boyunca Filistin davasına verdiği destek ve İran ile olan dostane ilişkileri ile dikkat çekiyor. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı tutumuyla da tanınıyor. Türkiye de dahil birçok ülke, İsrail’in bu saldırılarını kınayan açıklamalarda bulundu.