BİST 100’de Bugün En Çok Yükselenler

BİST100 ENDİKSİ KAPANIŞI

BIST100 endeksi günü, -%0,44 oranında 44,78 puan düşüşle 10.076,99 puandan tamamladı. İşlem hacmi ise 102,093 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en belirgin yükselişi gösteren 5 hisse, şu şekilde sıralandı: MGROS 580,00 TL ile +25,50 (+4,60%), BIMAS 546,50 TL ile +24,00 (+4,59%), MPARK 404,00 TL ile +12,75 (+3,26%), GESAN 53,30 TL ile +1,65 (+3,19%) ve BERA 15,59 TL ile +0,440 (+2,90%).

BIST 100’de bugün en fazla düşüş yaşayan 5 hisse ise şu şekilde oldu: IEYHO 9,53 TL ile -1,050 (-9,92%), CIMSA 53,70 TL ile -2,30 (-4,11%), KOZAA 70,80 TL ile -2,900 (-3,93%), KOZAL 22,78 TL ile -0,88 (-3,72%) ve OYAKC 24,92 TL ile -0,960 (-3,71%).

Kaynak: BİST