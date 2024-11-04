BIST 100’de Bugün Yükselen ve Düşenler

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil olan hisseler arasında bugün en dikkat çekici yükselişi gösteren 5 hisse şu şekilde sıralanıyor: EGEEN 11.270,00 TL ile +332,50 artış ve %3,04 oranı ile lider konumda. Onu takip eden KTLEV, 60,05 TL ile +1,10 artış ve %1,87 oranı ile sıralamada ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ADEL geliyor, 43,28 TL ile +0,66 artış ve %1,55 oranı ile dikkat çekiyor. Dördüncü sırada ENERY, 241,00 TL ile +2,90 artış ve %1,22 oranı ile yer alıyor. Son olarak FENER, 100,30 TL ile +0,90 artış ve %0,91 oranı ile en çok yükselenler arasında kendine yer buluyor.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BIST 100’de bugün en çok değer kaybeden 5 hissenin durumu ise şu şekilde: REEDR, 21,88 TL ile -2,42 düşüş ve %9,96 oranı ile lider düşüşü yaşıyor. İkinci sırada yer alan AGROT, 13,59 TL ile -1,50 düşüş ve %9,94 oranı ile dikkat çekiyor. Üçüncü sırada BJKAS bulunuyor; 4,58 TL ile -0,300 düşüş ve %6,15 oranı ile sıralanıyor. Dördüncü sırada AKBNK, 46,96 TL ile -2,96 düşüş ve %5,93 oranı ile yer alıyor. Son olarak ALTNY, 95,00 TL ile -5,70 düşüş ve %5,66 oranında bir kayıpla en çok düşenler arasında kendine yer buluyor.

Kaynak: BİST